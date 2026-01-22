Diário do Nordeste
FCF anuncia uso do VAR na 2ª fase do Campeonato Cearense de 2026

A tecnologia será adotada nas nove partidas da nova etapa do torneio

Alexandre Mota
(Atualizado às 15:27)
Jogada
Legenda: A FCF vai custear o VAR na 2ª fase do Campeonato Cearense de 2026
Foto: divulgação / FCF

A Federação Cearense de Futebol (FCF) comunicou, nesta quinta-feira (22), que a 2ª fase do Campeonato Cearense de 2026 terá o uso da tecnologia do árbitro de vídeo (VAR). O sistema será utilizado nos nove jogos da etapa da competição, com custos da própria entidade, enquanto os clubes, quando estiverem como mandantes da partida, devem arcar com as despesas da arbitragem.

Em caráter experimental, a FCF também utilizou o serviço na final da Taça Fares Lopes, em 5 de dezembro de 2025. Na ocasião, o Maracanã venceu o Tirol por 2 a 1, no Almir Dutra, em Maracanaú.

Vale ressaltar que o modelo adotado é o VAR System, que é uma versão diferente do VAR completo. Em nota, a entidade pontuou que a tecnologia com todos os recursos estará presente nas semifinais.

A principal diferença está na ausência da ferramenta para o traçado das linhas de impedimento em tempo real. Dessa forma, as análises de impedimento podem ser realizadas de maneira visual, exceto nos lances considerados milimétricos, nos quais prevalece a decisão tomada em campo.

Pelo regulamento, a 2ª fase tem início no dia 25 e segue até 8 de fevereiro. O Grupo A tem apenas o Fortaleza classificado no momento, com a última rodada acirrando uma disputa entre Ferroviário, Horizonte e Quixadá por duas vagas. No Grupo B, os classificados são Ceará, Floresta e Iguatu.

