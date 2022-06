Luva de Pedreiro pode ter carreira gerida por Falcão do futsal

A longa história da gestão da carreira do Luva de Pedreiro ganhou mais um capítulo nos bastidores. O influenciador digital esteve no Recife (PE) na última semana para conversar com integrantes da F12, empresa do ex-jogador de futsal Falcão. Em sua rede social, Iran Ferreira tem mostrado sua insatisfação com seu empresário Allan Jesus.

O encontro em um shopping na capital pernambucana juntou o Luva de Pedreiro, seus pais, além do também influenciador Ney Silva e o empresário Marcelo Seiroz, o Batata, que representa a F12.

A informação ganhou mais força com o post nas redes sociais de Ney Silva com Iran. Na legenda, o influenciador digital escreveu na legenda: "A Família cada dia mais Forte. O imparável @luvadepedreiro", afirmou.

De acordo com informação de Léo Dias, do portal Metrópoles, Falcão colocou seu departamento jurídico à disposição e se prontificou a ajudar Iran Ferreira.

MULTA RESCISÓRIA

A nova parceria deve ser confirmada pelo influenciador digital nos próximos dias. Porém, Iran ainda está ligado, por contrato, a ASJ Holding Participações, empresa de Allan Jesus. Para se desvincular do ex-empresário, o baiano precisa arcar com dívida no valor de R$ 5 milhões.

