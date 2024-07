Ex-piloto de Fórmula 1, Ralf Schumacher revela namorado e se declara nas redes

O ex-piloto de Fórmula 1, Ralf Schumacher, compartilhou, pela primeira vez, uma foto ao lado do namorado, nesse domingo (14), nas redes sociais. Na postagem, o irmão do heptacampeão Michael Schumacher se declarou para o companheiro: "A melhor coisa na vida é quando você tem o parceiro certo ao seu lado com quem pode partilhar tudo".

Nos comentários da publicação, seguidores comemoram o registro. "Fico muito feliz que finalmente tenha encontrado alguém com quem realmente se sinta confortável e seguro, independentemente se é um homem ou uma mulher. Estou 100% ao seu lado, papai, e desejo a vocês tudo de bom. Parabéns!", disse o filho dele, David Schumacher.

"Tudo de bom para vocês e parabéns por este passo... Isso mostra força", escreveu um usuário. "Parabéns. Sejam felizes", disse outro.

Aposentado do automobilismo desde 2007, o antigo piloto revelou o relacionamento homoafetivo na ocasião. Ele é o segundo profissional que pontuou na Fórmula 1 a se assumir integrante da comunidade LGBTQ+. Antes, somente o inglês Mike Beuttler, que faleceu com apenas 48 anos, em 1988, falou sobre o tema.

Ao longo da carreira, Ralf correu pelas equipes Jordan, Williams e Toyota, participou de 180 Grandes Prêmios e saiu vencedor em seis oportunidades. O último GP disputado por ele aconteceu no Brasil, há 17 anos.