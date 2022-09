Ex-goleiro Bruno 'desaparece' com dinheiro arrecadado para quitar dívida de pensão com filho

O ex-goleiro Bruno “desapareceu” com parte do dinheiro arrecadado para pagar a pensão do seu filho com Eliza Samúdio. A verba veio após a mulher do ex-atleta realizar 'vaquinha' na internet para custear as mensalidades de Bruninho.

Conforme o Portal g1, oficiais de justiça tentaram intimar Bruno, mas não encontraram o paradeiro informado pelo ex-goleiro no cartório penal. O montante arrecado com a vaquinha, de R$ 20 mil, não chegaram as mãos de Sônia Moura, avó e responsável pelo garoto.

Ao Bruninho, o goleiro deve mais de 10 anos de pensão. O valor é estimado em R$ 90 mil. O ex-goleiro, porém, tentou diminuir a quantia para R$ 30 mil, sem obter sucesso. Em contato com a defesa, Bruno Fernandes alegou não ter condições de arcar com o custeio da pensão alimentícia do filho.

Em agosto, Bruno teve pedido de prisão solicitado pela Justiça do Rio de Janeiro.

