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Ex-Fortaleza, Diogo Barbosa é anunciado pelo Juventude

Fora dos planos do Tricolor, o lateral chega ao time gaúcho com contrato até o fim da temporada

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 15:48)
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Legenda: Diogo Barbosa em ação pelo Fortaleza. Foram 34 partidas disputadas e um gol marcado.
Foto: Divulgação/Diogo Barbosa

O Juventude anunciou, nesta terça-feira (8), a contratação de Diogo Barbosa. O lateral-esquerdo é ex-jogador do Fortaleza e estava livre no mercado após passagem pelo Tricolor de Aço. Aos 33 anos, ele chega ao time gaúcho com contrato até o fim da temporada.

Fora dos planos para 2026 e diante da nova realidade financeira do Leão do Pici, Diogo foi liberado pelo clube. Desde janeiro, o Fortaleza vinha apresentando propostas de rescisão ao atleta, até o anúncio oficial da saída, que aconteceu no dia 27 de março.

Diogo Barbosa foi contratado pelo Tricolor com uma grande expectativa em 2025. Ao longo da passagem, o lateral não conseguiu se firmar. Com 34 jogos disputados, o defensor marcou apenas um gol com a camisa tricolor.

 

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