Ex-Fortaleza, Diogo Barbosa é anunciado pelo Juventude

O Juventude anunciou, nesta terça-feira (8), a contratação de Diogo Barbosa. O lateral-esquerdo é ex-jogador do Fortaleza e estava livre no mercado após passagem pelo Tricolor de Aço. Aos 33 anos, ele chega ao time gaúcho com contrato até o fim da temporada.

Fora dos planos para 2026 e diante da nova realidade financeira do Leão do Pici, Diogo foi liberado pelo clube. Desde janeiro, o Fortaleza vinha apresentando propostas de rescisão ao atleta, até o anúncio oficial da saída, que aconteceu no dia 27 de março.

Diogo Barbosa foi contratado pelo Tricolor com uma grande expectativa em 2025. Ao longo da passagem, o lateral não conseguiu se firmar. Com 34 jogos disputados, o defensor marcou apenas um gol com a camisa tricolor.