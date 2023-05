Ex-esposa de Daniel Alves parabeniza jogador pelo aniversário de 40 anos

Mesmo após a separação, a modelo Joana Sanz, ex-esposa de Daniel Alves, fez um post no Instagram, no último sábado (6), para parabenizar o atleta pelo seu aniversário de 40 anos. O brasileiro está preso há mais de 100 dias na Catalunha, acusado de estupro.

No post, a modelo disse que pensou bastante antes de fazer a publicação.

“Hoje, faz aniversário uma das pessoas mais importantes da minha vida. Pensei muito antes de fazer essa publicação, porque a humanidade não entende de empatia e amor além de uma relação. Não foi possível comemorar por um erro que acabou saindo caro, mas confio que tudo dará certo logo. Aqui sigo e seguirei presente, de outra forma, mas presente. Amor incondicional”, escreveu ela, em cima de uma foto do ex.

Legenda: Joana Sanz postou homenagem ao ex-marido Foto: Reprodução/Instagram

Em março, Joana também fez um post em sua rede social para anunciar publicamente a separação de Daniel Alves, por meio de uma carta aberta. Eles estavam juntos desde 2015.

O jogador brasileiro é acusado de ter violentado uma mulher de 23 anos no dia 30 de dezembro de 2022, em uma boate em Barcelona. Em depoimento do último dia 17 de abril, revelado pelo jornal As, ele voltou a declarar que as mulheres foram ao camarote privado dele, e negou não ter tido consentimento. “Fui simplesmente cúmplice do desejo que ela tinha ou dos que eu tinha”, alegou.