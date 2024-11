Ex-Ceará, Geovane se destaca com assistência e leva Portimonense à vitória em Portugal

No último final de semana, o Portimonense venceu o Oliveirense por 2 a 0, fora de casa, e voltou a somar três pontos na Liga Portugal 2. Um dos grandes destaques do duelo foi o meia Geovane. Revelado nas categorias de base do Ceará, o brasileiro deu uma bela assistência para um dos gols da equipe. Geovane celebrou a boa atuação e a conquista dos três pontos.

“Muito feliz pela excelente vitória que conquistamos na última rodada, em uma partida fora de casa, na qual conseguimos fazer um bom jogo e sair com um ótimo resultado. Também estou muito feliz por poder ajudar a equipe com uma assistência. Foi uma grande partida de todo o grupo e todos estão de parabéns”, afirmou.

Reação

Após um início abaixo das expectativas, o alvinegro de Portimão vem fazendo uma boa campanha de recuperação. Nas últimas três partidas, a equipe portuguesa permanece invicta, com dois empates e uma vitória. Geovane comentou sobre o momento do time e destacou o foco da equipe em subir na tabela.

“Acredito no potencial do nosso time, e temos visto isso nos últimos três jogos. São três partidas de invencibilidade, com uma boa vitória fora de casa. Vamos continuar trabalhando firme durante essa pausa da data FIFA para que o time siga em evolução e subindo na tabela”, concluiu.

No Vovô

Geovane chegou a categoria de base do Ceará em 2020 e foi promovido ao time profissional em 2021, na Série A. Naquele ano, foram 12 jogos e um gol. Em 2022, foram 25 jogos com a camisa alvinegra, até ser emprestado ao Paysandu.

Após um novo empréstimo ao Santo André, ele atuou en 2024 no Vila Nova/GO, até chegar ao Portimonense.