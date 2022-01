Ex-Ceará, Gabriel Dias é anunciado pelo Cruzeiro e posa ao lado de Ronaldo

O Cruzeiro oficializou na manhã deste sábado (22) a contratação de Gabriel Dias, ex-jogador do Ceará. O lateral-direito já estava treinando com o elenco durante o processo de oficialização do vínculo desde o dia 10 de janeiro e fica na até o fim do ano. Com o anuncio oficial, o atleta posou ao lado de Ronaldo 'Fenômeno', novo presidente do clube

Gabriel Dias foi revelado pelo Palmeiras, tem passagens pelo Boa Esporte, Mogi Mirim, Bragantino, Paraná e Internacional. No Estado, o lateral se firmou na titularidade do Fortaleza entre as temporadas 2018 e 2019 sob o comando de Rogério Ceni.

Em 2020, o atleta foi contratado pelo Ceará, atuando em 31 jogos e marcando dois gols. Logo no início do ano, o Vovô anunciou que o vínculo com o atleta não seria renovado, o que facilitou a negociação para o Cruzeiro, que não precisou arcar com custos de transferência do jogador.