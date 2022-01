Narrador se emociona durante transmissão ao vivo e homenageia mãe que faleceu; veja vídeo

Uma transmissão ao vivo repleta de homenagem e emoção. Assim, o narrador Odinei Ribeiro, do SporTV, conduziu os minutos finais da vitória do Santos contra América-MG pela Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta sexta-feura (21). O motivo: realizou um tributo para a mãe, dona Maria, que faleceu na terça-feira (18).

Com a voz embargada, o profissional agradeceu aos cuidados ao longo do tempo e pediu para todos os filhos demonstrarem amor se ainda tivessem elas vidas. Além de ressaltar os dias de dificuldade junto da família.

“Dedico essa narração à minha querida mamãe, que me deixou na última terça. Estava sofrendo muito, precisava descansar, e Deus a levou. Minha mãe lutou muito, assim como a mãe de muitos desses jogadores, essas guerreiras que fazem de tudo pelos filhos. Então, por isso que estou narrando hoje e oferecendo essa narração para a dona Maria, minha mamãe, que foi se reencontrar com meu papai no céu. Os últimos dias foram muito difíceis ao lado da minha família”, afirmou.

Homenagem de Odinei Ribeiro para a mãe

Segundo Odinei, o SporTV deu liberdade para a decisão de mantê-lo na escala de narração do jogo, mas ele decidiu seguir para realizar essa última homenagem ao vivo.

"Um beijo para todas as mamães do Brasil. E você que ainda tem a sua mãe, ame de paixão. Dói muito no coração", concluiu assim a transmissão na sexta-feira (22).

Nas redes sociais, o profissional recebeu muito apoio. O perfil oficial do Santos também deixou uma mensagem de condolências após o encerramento da partida. Em campo, vitória por 3 a 0 e vaga na final da Copinha. O outro finalista será definido entre Palmeiras e São Paulo, confronto deste sábado.