Ex-Ceará e Fortaleza, Pio marca golaço de falta no Piauí; assista

O experiente volante Pio, de 35 anos, segue impressionando com as cobranças de falta pelo Brasil. Com passagens por Ceará e Fortaleza, o atleta é um dos destaques do Fluminense-PI e marcou golaço neste domingo (12), na vitória por 3 a 0 contra Comercial-PI pelo Estadual.

O lance ocorreu aos 17 minutos do 1º tempo, abrindo o placar. Com a bola no lado esquerdo do ataque, finalizou com efeito e encobriu o goleiro adversário. Na temporada de 2023, Pio entrou em campo sete vezes, com dois gols e uma assistência, sendo titular absoluto.

Natural de Fortaleza/CE, tem a cobrança de falta como principal característica, com finalizações com efeito e também força. Na carreira, tem passagens por diversas equipes como o ABC e o Bragantino. No futebol cearense, se sagrou campeão cearense pelo Fortaleza (2015-2016) e pelo Ceará (2018).

Veja o lance