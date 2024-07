Ex-BBB Petrix doa ingresso, e irmã de Julia Soares vê atleta chegar à final nas Olimpíadas de Paris

Petrix Barbosa, um dos participantes do “camarote” do BBB 20 e medalhista mundial de ginástica, fez a diferença para a irmã da atleta Julia Soares. É que a família não tinha ingressos suficientes para que todos vissem a apresentação da brasileira desse domingo (28), que a classificou para a final do solo da ginástica artística, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Os pais da atleta, Jackson Soares e Fabiana Soares, contaram ao UOL que a outra filha do casal, Giovanna, não tinha como entrar na Arena Bercy até pouco tempo antes da apresentação.

“Ele [Petrix] viu a gente na porta do ginásio e perguntou se a gente estava sem ingresso. Minha filha disse que sim, e ele deu um ingresso para ela, e ela pôde ver a competição do lado da trave, justo onde a Julia se classificou”, contou Jackson.

Coincidências

Petrix viu a irmã de Julia com um cartaz, doado à família por um francês, que dizia "eu preciso de ingressos" em francês. Por sorte, o ex-BBB tinha um tíquete sobrando.

Aliás, foi uma série de coincidências que permitiram a família presenciar o maior momento de Julia até aqui. "Quando abriu a venda de ingressos, a gente tentou comprar, mas não conseguiu. E mais recentemente estava muito caro. Aí o COI abriu a venda para os atletas, dois por atleta, e o preço era mais acessível, porque tinha lugares que não estavam mais disponíveis no site", contou Jackson ao UOL.

"Imagina se a gente não tivesse visto nossa filha se classificar para uma final olímpica? Valeu cada centavo", enfatizou o pai.

Boa surpresa

A família, de fato, presenciou aquilo que nem a treinadora ucraniana Iryna Ilyashenko, que treina a atleta individualmente, esperava: "Ela nunca tinha acertado essa série, nem nas avaliações. Sempre tinha um erro aqui, outro ali. Ela foi deixar para acertar aqui em Paris."

Julia conquistou a oitava e última vaga na final. A expectativa era de que Flavia Saraiva, medalhista mundial do ano passado, conseguisse o feito, ao lado de Rebeca Andrade. Flavia, no entanto, cometeu um erro em sua série.

Os pais conseguirão, novamente pelo sistema da COI, comprar ingressos para os próximos desafios de Julia. Porém, Giovanna precisará de um novo golpe de sorte.