Everton Ribeiro é o mais novo reforço do Bahia para temporada de 2024

Everton Ribeiro chegou a um acordo para fazer parte do elenco de 2024 do Bahia. O jogador chega após ter seu contrato expirado com o time do Flamengo. O meio-campista deve atuar por dois anos no clube nordestino.

Everton até tentou permanecer na equipe do Rio de Janeiro. Aceitou a manutenção do salário, mas queria um contrato mais longevo do que apenas uma temporada.

A proposta da equipe tricolor agradou o atleta, que vai reencontrar Rogério Ceni, com quem trabalhou em 2020 e 2021, quando o treinador comandava o Flamengo.

O craque brasileiro estava desde 2017 defendendo as cores do Rubro-negro, somando 394 jogos e colecionando os seguintes títulos: duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, três Cariocas e duas Supercopas do Brasil, chegando até mesmo a usar a braçadeira de capitão em boa parte das atuações.

Seleção Brasileira

Com o futebol acima da média apresentado, o jogador de 34 anos também vestiu a amarelinha. Foram 22 jogos, três gols e uma assistência, todos esses números distribuídos em torneios como Eliminatórias, Copa América, amistosos e a principal competição mundial, a Copa do Mundo (2022).

Em 2023, Everton Ribeiro atuou em 62 oportunidades, marcou três tentos e deu sete assistências. No decorrer do ano acabou perdendo a titularidade no time e terminou a temporada como reserva.