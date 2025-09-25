Estudiantes x Flamengo na Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações
As duas equipes buscam avançar às semifinais da competição continental
(Atualizado às 16:03)
Estudiantes e Flamengo se enfrentam na Libertadores nesta quinta-feira (25), pela volta das quartas de final (Flamengo venceu na ida por 2 a 1). O jogo será às 21h30, no estádio Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires (ARG). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- ESPN
- Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Estudiantes: Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Arzamendia; Amondarain, Ascacíbar, Piovi, Palacios, Facundo Farías; Carrillo.
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayton Lucas; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.
ESTUDIANTES X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA
- Competição: quartas de final da Libertadores
- Local: estádio Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires (ARG)
- Data: 25/09/2025 (quinta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
