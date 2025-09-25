Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Estudiantes x Flamengo na Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações

As duas equipes buscam avançar às semifinais da competição continental

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:03)
Jogada
Legenda: O técnico Filipe Luis orienta o volante Jorginho em partida do Fla
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Estudiantes e Flamengo se enfrentam na Libertadores nesta quinta-feira (25), pela volta das quartas de final (Flamengo venceu na ida por 2 a 1). O jogo será às 21h30, no estádio Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires (ARG). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • ESPN
  • Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Estudiantes: Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Arzamendia; Amondarain, Ascacíbar, Piovi, Palacios, Facundo Farías; Carrillo.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayton Lucas; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.

ESTUDIANTES X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: quartas de final da Libertadores
  • Local: estádio Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires (ARG)
  • Data: 25/09/2025 (quinta-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
Assuntos Relacionados

Jogada

Estudiantes x Flamengo na Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações

As duas equipes buscam avançar às semifinais da competição continental

Daniel Farias Há 53 minutos
Kuscevic em ação pelo Fortaleza

Jogada

Kuscevic deixa o DM e volta a ficar disponível no Fortaleza para jogo contra o Sport

Zagueiro não atuava desde o início de agosto

Crisneive Silveira e Fernanda Alves Há 1 hora
Foto da Seleção Brasileira feminina de futsal

Jogada

Com cearenses no elenco, Seleção Brasileira é convocada para 1º Copa do Mundo de Futsal Feminino

Também cearense, o treinador Wilson Sabóia convocou 14 atletas para o primeiro mundial da categoria na história, que será disputado nas Filipinas

Samir de Carvalho* Há 1 hora
Foto do São Paulo FC

Jogada

São Paulo x LDU pela Libertadores: veja horário, onde assistir e escalação

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (25) pela volta das quartas de final da Libertadores

Samir de Carvalho* 25 de Setembro de 2025
Foto de Palmeiras

Jogada

Classificado para semifinal, Palmeiras chega a quase R$ 60 milhões em premiação na Libertadores

Com a vitória sobre o River Plate, o Verdão garantiu mais 2,3 milhões de dólares

Samir de Carvalho* 25 de Setembro de 2025
Foto de Drew Lock, jogador do Seattle Seahawks, durante jogo da NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (25)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias 25 de Setembro de 2025