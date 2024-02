Estrela do Fortaleza no início da temporada, Kervin celebra momento:'Aproveitando cada oportunidade'

O Fortaleza venceu o River-PI por 3 a 1 em jogo da terceira rodada da Copa do Nordeste. Uma das peças fundamentais para o resultado positivo foi o jovem Kervin Andrade. O meia marcou um gol e deu uma assistência para Pikachu balançar as redes.

"Aproveitando cada oportunidade que o professor dá para mim, e agradecer tanto a ele como cada um da comissão técnico, e aos jogadores que dão sempre a confiança para mim, para eu jogar e fazer as coisas que eu sei. Bom, graças a Deus saímos com a vitória daqui hoje", disse o jogador ao final da partida na Arena Castelão.

Além de Pikachu e Kervin, Thiago Galhardo também marcou. Guilherme Escurdo descontou para os adversários. Com o Resultado, o Tricolor do Pici subiu para a liderança do Grupo B, com seis pontos somados. Já o time piauiense segue em sexto do Grupo A.

O Fortaleza volta a campo no sábado (17), quando enfrenta o Ceará no primeiro Clássico-Rei do ano. O duelo será na Arena Castelão, às 16h40, válido pela quinta e última rodada da Fase de Grupos do Campeonato Cearense.