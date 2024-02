Vojvoda elogia atuação de time 'alternativo' do Fortaleza e avalia estreias de Santos e Kuscevic

O técnico Juan Pablo Vojvoda elogiou a atuação do time 'alternativo' do Fortaleza na vitória por 3 a 1 diante do River, no Castelão, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. O treinador também avaliou as estreias do goleiro Santos e do zagueiro Kuscevic.

"Os jogadores responderam. Eles fizeram o que tinham que fazer. Eles trabalharam a semana bem e responderam. E pensando na partida de sábado (o Clássico-Rei), todos estão disponíveis, salvo se uma lesão que aparecer", declarou o treinador leonino.

Sobre os estreantes Santos e Kuscevic, o treinador avaliou ambos.

"Dos dois atletas, o Santos tem mais tempo com a gente. Ele necessitava conhecer a torcida, jogar em casa. É uma posição especial e precisamos escolher bem os momentos. No ano anterior tivermos que manejar a posição, temos feito uma mudança de goleiros cada ano, é posição dificil, das mais importantes. É ir com calma, ele fez uma partida correta, trabalhou corretamente. Sobre Kuscevic, ele precisou de uma adaptação rápida, é um jogador já conhece futebol brasileiro, isso ajuda, e respondeu também. Ele fez bom jogo em uma defesa que não havia jogado junto".

Sobre o Clássico-Rei

Sobre o duelo com o Ceará, Vojvoda afirmou que irá pensar a partir do fim da partida contra o River e fez mistério sobre a volta de Calebe.

"O planejamento para clássico será a partir desta noite e para os jogadores a partir de amanhã. Precisávamos ganhar este jogo de hoje e o planejamento esteve nele. Para sábado, conto com todos os jogadores. Eles mostraram que estão pronto. Sobre Calebe, ele fazendo trabalho de campo e vamos decidir no ultimo momento", explicou.