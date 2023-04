Estreia do Ceará como mandante na Série B será no Presidente Vargas; saiba detalhes

A primeira partida do Ceará como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro de 2023 será disputada no Estádio Presidente Vargas (PV). O duelo contra o Guarani, que aconteceria no sábado (22), às 18h15, na Arena Castelão, foi transferido para o estádio no bairro Benfica. A data e o horário da partida permaneceram os mesmos.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aceitou o pedido do Ceará para mandar o jogo no PV. Anteriormente, a entidade já havia confirmado as alterações dos jogos do Vovô contra Vitória e Tombense, pelas quarta e sexta rodadas, do Castelão para o Presidente Vargas. Dessa forma, os três primeiros jogos como mandante acontecerão no PV.

Segunda rodada:

Sábado, 22 de abril | Ceará x Guarani | 18h15, no Presidente Vargas

Quarta rodada:

Quarta-feira, 10 de maio | Ceará x Vitória | 19h, no Presidente Vargas

Sexta rodada:

Sábado, 13 de maio | Ceará x Tombense | 18h15, no Presidente Vargas

O Ceará irá disputar os três primeiros jogos como mandante na Série B do Brasileirão 2023 com portões fechados. A punição é relativa à invasão de campo da torcida, ocorrida na 32ª rodada da Série A do Brasileirão de 2022, no jogo contra o Cuiabá, na Arena Castelão. Além disso, o clube terá público de mulheres e crianças nos três jogos seguintes em casa.