Estêvão concorre ao prêmio Golden Boy de melhor jogador jovem do mundo; veja lista

O atacante brasileiro Estevão é um dos candidatos ao prêmio Golden Boy, que elege o melhor jogador de futebol Sub-21 do mundo da temporada 2024-2025. Revelado pelo Palmeiras e atualmente no Chelsea-ING, o atleta é o único do Brasil entre os 20 finalistas da premiação geral.

Com 18 anos, o jovem se transferiu para a Europa em 2025, sendo negociado por € 61,5 milhões (aproximadamente R$ 389 milhões). Na última edição, o atacante espanhol Lamine Yamal, do Barcelona-ESP, foi o vencedor da categoria, ficando também em 2º na disputa da Bola de Ouro.

Produzido pelo jornal italiano "Tuttosport", um dos mais tradicionais da Itália, o Golden Boy foi criado em 2003 e se tornou popular pela projeção dos vencedores do título individual. Nomes como o argentino Lionel Messi, o francês Kylian Mbappé e o inglês Jude Bellingham já foram escolhidos.

Candidatos ao prêmio Golden Boy 2024-2025