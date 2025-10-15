Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Estêvão concorre ao prêmio Golden Boy de melhor jogador jovem do mundo; veja lista

O atacante do Chelsea é o único brasileiro finalista da premiação

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 16:11)
Jogada
Legenda: O atacante Estêvão foi vendido do Palmeiras para o Chelsea por cerca de R$ 389 milhões
Foto: Glyn Kirk / AFP

O atacante brasileiro Estevão é um dos candidatos ao prêmio Golden Boy, que elege o melhor jogador de futebol Sub-21 do mundo da temporada 2024-2025. Revelado pelo Palmeiras e atualmente no Chelsea-ING, o atleta é o único do Brasil entre os 20 finalistas da premiação geral.

Com 18 anos, o jovem se transferiu para a Europa em 2025, sendo negociado por € 61,5 milhões (aproximadamente R$ 389 milhões). Na última edição, o atacante espanhol Lamine Yamal, do Barcelona-ESP, foi o vencedor da categoria, ficando também em 2º na disputa da Bola de Ouro.

Produzido pelo jornal italiano "Tuttosport", um dos mais tradicionais da Itália, o Golden Boy foi criado em 2003 e se tornou popular pela projeção dos vencedores do título individual. Nomes como o argentino Lionel Messi, o francês Kylian Mbappé e o inglês Jude Bellingham já foram escolhidos.

Candidatos ao prêmio Golden Boy 2024-2025

  • ZAG - Pau Cubarsí (Barcelona | Espanha)
  • ATA - Désiré Doué (PSG | França)
  • ZAG - Dean Huijsen (Real Madrid | Espanha)
  • MEI - Kenan Yildiz (Juventus | Turquia)
  • LAE - Myles Lewis-Skelly (Arsenal | Inglaterra)
  • VOL - Warren Zaïre-Emery (PSG | França)
  • MEI - Arda Güler (Real Madrid | Turquia)
  • MEI - Franco Mastantuono (Real Madrid | Argentina)
  • ATA - Ethan Nwaneri (Arsenal | Inglaterra)
  • ZAG - Jorrel Hato (Chelsea | Holanda)
  • MEI - Geovany Quenda (Sporting | Portugal)
  • ATA - Estêvão (Chelsea | Brasil)
  • ZAG - Leny Yoro (Manchester United | Holanda)
  • ATA - Senny Mayulu (PSG | França)
  • LAE - Nico O’Reilly (Manchester City | Inglaterra)
  • LAE - Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen | França)
  • MEI - Victor Froholdt (Porto | Dinamarca)
  • VOL - Lucas Bergvall (Tottenham | Suécia)
  • VOL - Archie Gray (Tottenham | Inglaterra)
  • ATA - Mamadou Sarr (Strasbourg | França)
