Estêvão concorre ao prêmio Golden Boy de melhor jogador jovem do mundo; veja lista
O atacante do Chelsea é o único brasileiro finalista da premiação
O atacante brasileiro Estevão é um dos candidatos ao prêmio Golden Boy, que elege o melhor jogador de futebol Sub-21 do mundo da temporada 2024-2025. Revelado pelo Palmeiras e atualmente no Chelsea-ING, o atleta é o único do Brasil entre os 20 finalistas da premiação geral.
Com 18 anos, o jovem se transferiu para a Europa em 2025, sendo negociado por € 61,5 milhões (aproximadamente R$ 389 milhões). Na última edição, o atacante espanhol Lamine Yamal, do Barcelona-ESP, foi o vencedor da categoria, ficando também em 2º na disputa da Bola de Ouro.
Produzido pelo jornal italiano "Tuttosport", um dos mais tradicionais da Itália, o Golden Boy foi criado em 2003 e se tornou popular pela projeção dos vencedores do título individual. Nomes como o argentino Lionel Messi, o francês Kylian Mbappé e o inglês Jude Bellingham já foram escolhidos.
Candidatos ao prêmio Golden Boy 2024-2025
- ZAG - Pau Cubarsí (Barcelona | Espanha)
- ATA - Désiré Doué (PSG | França)
- ZAG - Dean Huijsen (Real Madrid | Espanha)
- MEI - Kenan Yildiz (Juventus | Turquia)
- LAE - Myles Lewis-Skelly (Arsenal | Inglaterra)
- VOL - Warren Zaïre-Emery (PSG | França)
- MEI - Arda Güler (Real Madrid | Turquia)
- MEI - Franco Mastantuono (Real Madrid | Argentina)
- ATA - Ethan Nwaneri (Arsenal | Inglaterra)
- ZAG - Jorrel Hato (Chelsea | Holanda)
- MEI - Geovany Quenda (Sporting | Portugal)
- ATA - Estêvão (Chelsea | Brasil)
- ZAG - Leny Yoro (Manchester United | Holanda)
- ATA - Senny Mayulu (PSG | França)
- LAE - Nico O’Reilly (Manchester City | Inglaterra)
- LAE - Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen | França)
- MEI - Victor Froholdt (Porto | Dinamarca)
- VOL - Lucas Bergvall (Tottenham | Suécia)
- VOL - Archie Gray (Tottenham | Inglaterra)
- ATA - Mamadou Sarr (Strasbourg | França)