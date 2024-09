Estatuto reprovado: Oposição planeja próximos passos no Ceará | CearáCast

Depois de reprovação do texto-base para mudança do estatuto do Ceará, a oposição do clube já projeta próximos passos. A queda de braço interna expõe o racha dentro das quatro paredes de Porangabuçu. O CearáCast recebeu Evaldo Holanda, conselheiro que fez parte da comissão estatutária do Conselho Deliberativo. O episódio contou com apresentação de Samuel Conrado e participação de Alexandre Mota.

Torcedor do Vovô e participante do grupo que faz oposição à atual diretoria executiva, Evaldo Holanda destacou o trabalho para formação do rascunho para reformulação estatutária. Além disso, ele revelou bastidores das votações em Carlos de Alencar Pinto.

