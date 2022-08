Esposa de goleiro Bruno cria vaquinha para pagar pensão ao filho dele e evitar nova prisão

Com o pedido de prisão decretado pela Justiça contra o ex-goleiro Bruno por falta de pagamento da pensão do filho com Eliza Samudio, a esposa dele, a esteticista Ingrid Calheiros, lançou, no domingo (14), uma campanha de arrecadação virtual para conseguir o dinheiro e quitar a dívida. A vaquinha tem o objetivo de arrecadar R$ 90 mil.

Situação financeira

Em um vídeo, divulgado nas redes sociais do antigo atleta, a mulher detalha que a atual situação financeira dele não permite que o benefício seja pago ao herdeiro.

"Na semana passada, nós fomos intimados a pagar a pensão de R$ 90 mil, sendo que nós tentamos acordo, nós tentamos planos de pagamento, nós tentamos parcelamento, e nada foi aceito. Lembrando que o Bruno é obrigado a pagar pensão, mas ele é impedido de trabalhar. Ele ficou preso por quase dez anos. Ninguém acredita que ele não tenha mais dinheiro, ninguém acredita que ele tenha perdido tudo para advogados, ninguém acredita que ele não tenha mais nenhum tipo de bem, de renda. Então, eu resolvi criar uma vaquinha online", explicou a companheira.

Prisão decretada

Devido ao atraso no pagamento da pensão alimentícia, a 17ª Câmara Cível do Rio de Janeiro decretou a prisão de Bruno na semana passada. Segundo o portal Varginha Online, ele teria proposto o pagamento de R$ 30 mil à vista e dos outros R$ 60 mil parcelados em doze vezes, mas teve a solicitação negada.

"Nós não temos esse dinheiro, e eu não sei o que fazer, eu só sei que eu tenho uma filha que depende muito do pai, ela só tem quatro aninhos. Bruno tem mais duas filhas, que também precisam dele. E eu venho aqui pra contar com vocês, você que é fã do Bruno, que conhece o Bruno, que quer ajudar de alguma forma", concluiu Ingrid.

Dinheiro arrecadado

Até a manhã desta terça-feira (16), a campanha já havia arrecadado R$ 2.863,62 através de 104 apoiadores.

“Criei essa Vaquinha em prol da pensão alimentícia de Bruninho, ao qual não foi aceito um acordo ou plano de pagamento! Somente o pagamento integral suspende o mandado de prisão do Bruno nesse momento. Conto com você que conhece o Bruno de verdade e para todos aqueles que são fãs e acompanharam tanto a carreira quanto essa difícil trajetória que temos passado. Ele é impedido de trabalhar, mas é obrigado a pagar pensão, sendo que ainda tem mais 3 filhas que dependem do pai”, diz o texto da campanha.

Goleiro Bruno

Desde julho de 2019, Bruno cumpre pena em regime semiaberto domiciliar. Atualmente, o ex-goleiro mora na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Ele foi condenado a uma pena de 20 anos e 9 meses pela morte de Eliza Samudio, crime que ocorreu em 2010.

