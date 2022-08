Goleiro Bruno tem prisão decretada por falta de pagamento de pensão ao filho com Eliza Samudio

Um mandado de prisão foi expedido contra o goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, por falta de pagamento da pensão do próprio filho. Os valores não estariam sendo pagos desde janeiro de 2020.

Segundo o site Notícias da TV, o pedido de execução foi feito pela 1ª Vara da Família, da Infância, da Juventude e do Idoso de Cabo Frio. A dívida já estaria em R$ 90,7 mil e o pedido de prisão havia sido feito em maio pela mãe de Eliza, Sônia Moura.

Sônia é quem tem a guarda de Bruno Samudio, de 12 anos, filho de Eliza com o goleiro. O pedido de execução da sentença foi deferido no dia 4 de agosto, após pedido de habeas corpus dos advogados do jogador.

Proposta de acordo negada

Bruno apresentou proposta de acordo em que pagaria R$ 30 mil à vista e o restante parcelado em 12 vezes. Após isso, a defesa alegou exagero e ilegalidade na pena.

Segundo a desembargadora Márcia Ferreira, que negou o relaxamento da prisão, não houve nenhum acordo aceito por Sônia Moura, além do fato de o valor ser alto.

Em julho de 2019, Bruno havia conseguido progressão de pena para o regime semiaberto por meio de uma decisão da Justiça de Minas Gerais. Entretanto, deve voltar à prisão nos próximos dias.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil