Espedito Seleiro realiza sonho ao desenhar uniforme do Fortaleza e afirma: "agora sou mais tricolor"

Na última quarta-feira (3) o Fortaleza estreou na Copa do Nordeste 2021 vencendo por 1 a 0 o CRB/AL. E além de dar início a nova temporada com o pé direito, o Tricolor do Pici apresentou seu novo uniforme, que será utilizado exclusivamente na Lampions, o “Sertão e Luar – Gibão do Leão”, desenhado pelo Mestre Espedito Seleiro, de 81 anos, especializado em trabalhar com couro.

“Um dia a gente estava trabalhando e uma pessoa do Fortaleza ligou perguntando se eu topava fazer o meu desenho aplicando na farda do Fortaleza. Como não gosto de dar a resposta na mesma hora, gosto de combinar com a família, eu disse: "Eu vou ver como é isso daí", disse Espedito Seleiro em entrevista ao Globo Esporte CE.

Foi na cidade de Nova Olinda, na região do Cariri, das mãos de um torcedor do Fortaleza que a nova camisa, que remete às vestimentas dos vaqueiros, foi desenhada. Espedito Seleiro é conhecido nacionalmente e internacionalmente pelo artesanato com couro e esteve à frente do novo modelo do uniforme tricolor. O artesão, no entanto, garante que o sentimento pelo clube do coração aumentou.

"Eu já era torcedor forte do Fortaleza, e agora sou mais tricolor, aumentou mais ainda", afirma Espedito.

Legenda: Espedito Seleiro com uniforme 2021 do Fortaleza Foto: Fortaleza EC/Divulgação

Sonho realizado

O artesenato com couro é tradição para Espedito Seleiro. Porém, além de desenhar e produzir o Gibão, que o tornou reconhecimento nacionalmente e internacional, o artesão tinha um outro sonho: de ver seu traçado em uma camisa de um clube do futebol.

E foi a partir desse desejo de Espedito Seleiro, que uma amiga da família tornou o sonho em realidade.

"Ele sempre falava que tinha o sonho que se realizava que era ter o nosso traçado em camisa de time conhecido. Por ele falar tanto, acabou caindo no ouvido de uma amiga da gente que é amiga do pessoal do Fortaleza", conta Maninho Seleiro, filho do artesão.

Legenda: Espedito Seleiro, artesão Foto: Fortaleza EC/Divulgação

O novo uniforme será utilizado exlcusivamente na Copa do Nordeste. E neste sábado (6), o Fortaleza volta à campo contra o Sampaio Corrêa, às 20h30, no estádio Castelão, no Maranhão. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.