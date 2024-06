Especulado em time dos Emirados Árabe, Ceará nega negociação de David Ricardo

David Ricardo despertou o interesse do Al-Nasr-EMI. O time dos Emirados Árabes havia demostrado interesse em contratar o jogador na abertura da janela de contratação. No entanto, não houve nenhuma proposta oficial e o Ceará negou que tenha recebido alguma sondagem para venda do atleta. A informação sobre a venda do jogador ganhou força nas últimas horas, mas foi negada veementemente pelo presidente do clube, João Paulo Silva, em conversa com o Diário do Nordeste.

O jovem zagueiro de 21 anos tem ganhado projeção e se firmado no time de Vagner Mancini. Caso mantenha o interesse no atleta, o clube árabe vai precisar desembolsar o valor da multa, ainda não divulgado.

Em 2024, o atleta já disputou Copa do Brasil, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e também defende o Vovô na Série B do Brasileiro. Ao todo, foram 22 jogos e dois gols marcados.

O Alvinegro volta a campo nesta terça-feira (25), quando enfrenta a Ponte Preta em jogo da Série B, a partir das 21h (de Brasília).