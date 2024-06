Espanha x Croácia na Eurocopa: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Espanha e Croácia entram em campo neste sábado (15), às 13h (de Brasília), no Olympiastadion, em Berlim, para disputar a 1ª rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024. As duas seleções estão no Grupo B, ao lado de Itália e Albânia.

O jogo que abre a rodada do grupo será entre Espanha e Croácia, uma reedição da final da última Liga das Nações.

O duelo terá um choque de gerações, com o experiente Luka Modric, de 38 anos, do lado croata, e o jovem Lamine Yamal, de apenas 16, como destaque do time espanhol.

"Os anos não importam muito, mas sim o que se demonstra em campo. Este ano Lamine Yamal fez coisas incríveis [pelo Barcelona] e todo mundo o vê como o grande perigo da Espanha. Ele tem um potencial enorme e uma grande carreira pela frente", destacou Modric sobre o promissor atacante.



ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Prime Video e CazéTV.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Espanha:

Unai Simón; Daniel Carvajal, Robin Le Normand, Nacho Fernández e Alejandro Grimaldo; Dani Olmo, Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Álvaro Morata e Nico Williams. Técnico: Luis de la Fuente.

Croácia:

Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić e Joško Gvardiol; Luka Modrić, Marcelo Brozović e Mateo Kovačić; Lovro Majer, Ante Budimir e Andrej Kramarić. Técnico: Zlatko Dalić.



Espanha x Croácia | FICHA TÉCNICA

Competição: 1ª rodada da Eurocopa

Local: Olympiastadion, em Berlim (Alemanha)

Data e Horário: Sábado (15), às 13h (de Brasília)