Espanha x Bulgária pelas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam em duelo pelas Eliminatórias Europeias

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:10)
Jogada
Legenda: A Espanha entra em campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
Foto: Marta Fernandez Jimenez / Shutterstock.com

A Espanha recebe a Bulgária nesta terça-feira (14), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Municipal José Zorrilla, Valladolid, Espanha, em partida válida pela 4ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

A Roja lidera o grupo E com 9 pontos e pode se aproximar da vaga na Copa do Mundo 2026 se vencer. Se a Espanha tem 100% de aproveitamento, a Bulgária perdeu os 3 jogos que fez.

ONDE ASSISTIR

Disney +

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Espanha: 

Unai Simón, Pedro Porro, Le Normand, Pau Cubarsí, Grimaldo, Mikel Merino, Zubimendi, Pedri, Yeremy Pino, Oyarzabal e Borja Iglesias. Técnico: Luis De La Fuente.

Bulgária: 

Mitov, Turitsov, Hristov, Bozhinov, Petrov, Gruev, Kraev, Dimitrov, Chochev, Despodov e Kirilov. Técnico: Aleksandar Dimitrov.

ARBITRAGEM

Árbitro: Mohammad Al-Emara
Var: Bram Van Driessche

