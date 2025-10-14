Espanha x Bulgária pelas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam em duelo pelas Eliminatórias Europeias
A Espanha recebe a Bulgária nesta terça-feira (14), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Municipal José Zorrilla, Valladolid, Espanha, em partida válida pela 4ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.
A Roja lidera o grupo E com 9 pontos e pode se aproximar da vaga na Copa do Mundo 2026 se vencer. Se a Espanha tem 100% de aproveitamento, a Bulgária perdeu os 3 jogos que fez.
ONDE ASSISTIR
Disney +
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Espanha:
Unai Simón, Pedro Porro, Le Normand, Pau Cubarsí, Grimaldo, Mikel Merino, Zubimendi, Pedri, Yeremy Pino, Oyarzabal e Borja Iglesias. Técnico: Luis De La Fuente.
Bulgária:
Mitov, Turitsov, Hristov, Bozhinov, Petrov, Gruev, Kraev, Dimitrov, Chochev, Despodov e Kirilov. Técnico: Aleksandar Dimitrov.
ARBITRAGEM
Árbitro: Mohammad Al-Emara
Var: Bram Van Driessche