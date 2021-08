Espanha vence Japão na prorrogação e enfrentará o Brasil na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio

A Espanha está na final do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Os espanhóis venceram o Japão, nesta terça-feira (3), na prorrogação, por 1 a 0. Asensio anotou o único gol da partida.

O resultado garantiu o classificado à final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mais cedo, o Brasil garantiu vaga na decisão após vencer o México, nos pênaltis, por 4 a 1.

A grande decisão entre Brasil x Espanha acontece no sábado (7), às 08h30 (horário de Brasília), no Estádio Internacional de Yokohama. No dia anterior, na sexta-feira (6), México e Japão se enfrentam pela disputa da medalha de bronze.