Espanha vence a Costa Rica por 3 a 0 em estreia na Copa do Mundo

A Espanha venceu a Costa Rica por 3 a 0 na madrugada desta sexta-feira (21), em Wellington, na Nova Zelândia, na primeira rodada do grupo C da Copa do Mundo Feminina de 2023.

O placar foi definido ainda no primeiro tempo do jogo, com gols de Del Campo (contra), Aitana Bonmatí e Esther González.

Liderança do grupo C

A vitória garantiu ao time europeu a liderança do grupo C, com três pontos e três gols de saldo. Fecham a rodada Zâmbia e Japão, que se enfrentam na madrugada de sábado (22), às 4h.

O próximo duelo da seleção da Espanha acontece na madrugada da próxima quarta-feira (26), contra a Zâmbia.