Eslovênia x Sérvia na Eurocopa: acompanhe ao vivo

Eslovênia e Sérvia se enfrentam no primeiro jogo do Grupo C. O duelo desta quinta-feira (20) é válido pela segunda rodada da Eurocopa. A Arena de Munique, na Alemanha. recebe a disputa.

ACOMPANHE AO VIVO



ONDE ASSISTIR

YouTube (Cazé TV)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Eslovênia: Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol e Janza; Stojanovic, Cerin, Elsnik e Mlakar; Sporar e Sesko. Técnico: Matjaž Kek.

Sérvia: Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Sergej Milinkovic-Savic, Gudelj, Mladenovic; Tadic; Mitrovic, Vlahovic. Técnico: Dragan Stojkovic.

FICHA TÉCNICA

Eslovênia x Sérvia

Data e hora: 20/06, às 10h (de Brasília)

Local: Arena de Munique, na Alemanha.