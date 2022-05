ESL anuncia Campeonato Mundial de CS:GO no Rio de Janeiro; veja data e valores dos ingressos

A ESL anunciou o Rio de Janeiro como palco do Campeonato Mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) nesta terça-feira (24). A fase presencial será disputada no Jeunesse Arena, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

O torneio IEM Rio 2022 acontece entre 31 de outubro e 13 de novembro. Será o primeiro campeonato mundial da modalidade em solo brasileiro e na América do Sul.

As vendas de ingressos iniciam nesta quinta-feira (25), às 14h (horário de Brasília). Os valores variam de R$ 89 a R$ 149 para um dia de evento. O pacote com os quatro dias estão estimados entre R$ 319 e R$ 1.999.

No evento, 24 equipes disputam o prêmio de US$ 400 mil (quase R$ 2 milhões). A premiação total é de US$ 1 milhão (quase R$ 5 milhões). A FaZe Clan é a atual campeã mundial.

