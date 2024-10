Escalação da Seleção Brasileira contra o Peru: Dorival faz mudanças no time titular do Brasil

A Seleção Brasileira deve enfrentar o Peru com três alterações no seu time titular. O técnico Dorival Júnior promoverá mudanças no sistema defensivo e no setor de meio-campo, para a partida desta terça-feira (15), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

O lateral-direito Vanderson deve ganhar a vaga de Danilo. O volante Bruno Guimarães deve ser titular no lugar de André, assim como o meio-campista Gerson assumindo a vaga de Lucas Paquetá. O restante da escalação deverá permanecer o mesmo.

A escalação titular da Seleção Brasileira contra o Peru deverá ser: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Savinho, Rodrygo e Igor Jesus.

Brasil e Peru entram em campo nesta terça-feira (15), às 21h45 (horário de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), para disputar a décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2028, nos Estados Unidos.