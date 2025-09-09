Equador x Argentina pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e escalações
Partida válida pela 18ª rodada das Eliminatórias
Equador e Argentina entram em campo nesta terça-feira (9), às 20h, no estádio Monumental de Guayaquil, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.
PALPITES
ONDE ASSISTIR
Sportv
COMO CHEGAM AS EQUIPES
Com a classificação para a Copa do Mundo garantida, a Argentina tem 28 pontos, 10 a mais que a Seleção Brasileira. Assim, terminará na liderança das Eliminatórias.
Já o Equador, também já está classificada para a Copa do Mundo, em 4º lugar com 26 pontos. A La Tri busca a vice-liderança nas Eliminatórias.
Prováveis escalações
Equador
Galíndez; Estupiñán, Hincapié, Pacho e Ordoñez; Angulo, Vite, Alcívar e Preciado; Kendry Páez e Enner Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece
Argentina
Dibu Martínez; Molina, Balerdi, Otamendi e Acuña (Soler); Paredes, De Paul, Mac Allister e Thiago Almada; Julián Álvarez e Lautaro Martínez Técnico: Lionel Scaloni
Arbitragem
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
VAR: Ángel Arteaga (VEN)