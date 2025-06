Enzo Fernández é expulso após agressão a jogador colombiano; veja vídeo

Volante da Argentina, Enzo Fernández foi expulso do jogo contra a Colômbia após dura falta em jogador do time adversário. O atleta chutou a testa de Castaño. As imagens do lance são fortes. As equipes se enfrentaram nesta terça-feira (10), em jogo das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

O lance ocorreu aos 25 minutos do segundo tempo, quando a Colômbia ainda estava com vantagem de 1 a 0 no placar. Em disputa de bola, o camisa 8 argentino deu uma solada no rosto do volante adversário. O atendimento médico foi acionado para tratar o atleta.

Apesar de ter um homem a menos, a equipe ainda conseguiu o empate com Almada. Luis Dias havia marcado pela Colômbia. A Argentina soma 35 pontos e já está classificada para a Copa do Mundo de 2026. A equipe enfrenta a Venezuela em casa, na próxima rodada, que será jogada em setembro.

