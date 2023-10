Enner Valencia, jogador do Internacional, é vítima de racismo em redes sociais

O jogador do Internacional, Enner Valencia, foi vítima de racismo através de comentários feitos nas redes sociais. O equatoriano foi um dos personagens presentes na eliminação do time gaúcho, diante do Fluminense, na derrota por 2 a 1 no Beira-Rio.

O atleta foi chamado de “macaco” e “p.. imundo” em postagens feitas no X (antigo Twitter).

O jogo

Jogando em casa, o Internacional teve o apoio de 50 mil pessoas no Beira-Rio e logo aos nove minutos o jogador colorado, Mercado, abriu o placar da partida, deixando os gaúchos na frente.

John Kennedy empatou para o Fluminense, aos 35, e Cano virou o jogo, aos 41, classificando o time carioca para a final da Libertadores.

A final acontece no dia 4 de novembro, no estádio do Maracanã.