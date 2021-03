Enderson elogia atuação do Fortaleza e alerta: "muita coisa para melhorar"

O Fortaleza conquistou a terceira vitória consecutiva na temporada de 2021 ao bater o Atlético-CE nesta quarta-feira (10), pelo Campeonato Cearense. O resultado deixou o time na vice-liderança da 2ª fase da competição. O desempenho agradou ao técnico Enderson Moreira, que ressaltou a necessidade de melhorar muitos pontos da equipe.

"Muita coisa para melhorar, cada dia são muitas lições. No pós-jogo sempre ressaltamos muita coisa que não foi o esperado. Eu gostei da questão competitiva, tinha a qualidade do campo, que é algo do jogo, então a gente sabe que atrapalha as duas equipes, e a questão do calor, que muitos sentiram, principalmente que estão chegando, é o início da adaptação. Foi positiva mais uma vitória", analisou.

A partida marcou a estreia do volante Éderson, recém-chegado do Corinthians. O time titular contou também com as presenças do meia Lucas Crispim e do atacante Robson, dupla contratada para o novo ano. Enderson explicou que o clube segue atento ao mercado.

"A gente precisa qualificar muito o elenco, temos trabalhado com isso, de criar boas perspectivas. Estamos criando um grupo mesclado, com atletas experientes e jovens. Buscamos muito, no mercado e dentro do clube, jogadores que tem essa juventude", detalhou.

A próxima partida do Fortaleza é sábado (13) contra o Treze-PB. O confronto ocorre às 18h15, na Arena Castelão, válido pela Copa do Nordeste.