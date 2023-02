Emprestado pelo Fortaleza, David da Hora brilha pelo Juventude em clássico no Campeonato Gaúcho

Emprestado pelo Fortaleza, o atacante David da Hora brilhou com a camisa do Juventude na segunda-feira (27). No clássico contra o Caxias, o atleta de 23 anos marcou os dois gols do time no empate em 2 a 2, no estádio Centenário, em confronto válido pela 9ª rodada.

Em campo, o jogador entrou na volta do intervalo quando o time perdia por 1 a 0, na vaga de Vini Paulista, e balançou as redes aos 12 e 19. A nova igualdade foi aos 46, com o jogo desencadeando uma briga generalizada nos acréscimos, resultando em três expulsões.

David da Hora Atacante do Juventude "Agradecer a equipe. A gente estava trabalhando a semana toda. É só agradecer a Deus pelos gols e quero desejar ao meu pequeno Davi, que está vindo. Quando parte para agressão se torna chato. Viemos com intuito de jogar. Acontece no futebol, às vezes ficamos com a cabeça quente".

David tem vínculo com o Fortaleza até o fim de 2025. Contratado em 2022, integrou o elenco profissional tricolor, mas não recebeu chance sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda.

A expectativa do Leão é promover o desenvolvimento do atacante através do empréstimo. No momento, atuou em 10 partidas pelo Juventude, com dois gols, totalizando 601 minutos.

Assista aos gols