Emprestado ao Atlético-GO, Igor Torres, do Fortaleza, tem fratura no pé e passará por cirurgia

O atacante Igor Torres, emprestado ao Atlético-GO pelo Fortaleza, sofreu fratura no quinto metatarso do pé esquerdo na vitória do Dragão contra o Goiás pelo Campeonato Goiano e passará por cirurgia. A lesão é similar a sofrida por Moisés, do Tricolor do Pici, na estreia da temporada.

⚠️ Comunicado oficial ⚠️



O atacante Igor Torres sofreu uma fratura no 5º metatarso do pé esquerdo e será submetido a um procedimento cirúrgico. #Dragão2023#DragãodoBrasil#CurtinhasDoDragão pic.twitter.com/JKw6jjiShO — Atlético Goianiense (@ACGOficial) January 17, 2023

A cirurgia deve ser realizada nos próximos dias. O prazo de recuperação estipulado pelo departamento médico do Atlético-GO é de dois meses.

O atleta, de 22 anos, disputou apenas duas partidas no clube, com dois gols marcados na estreia do estadual contra o Grêmio Anápolis.