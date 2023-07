Em reedição da final da última Copa do Mundo, Estados Unidos e Holanda empatam por 1 a 1

Na noite desta quarta-feira (26), Estados Unidos e Holanda se enfrentaram pela 2ª rodada do Grupo E da Copa do Mundo Feminina e empataram por 1 a 1. Os gols foram marcados pela estadunidense Lindsey Horan e pela holandesa Jill Roord.

Vale lembrar que o confronto marcou o reencontro entre os dois países, que decidiram a Copa do Mundo de 2019, com os EUA levando a melhor.

Com o resultado, os Estados Unidos segue no topo do Grupo E, com 4 pontos ganhos em duas rodadas. Já a Holanda permanece na segunda posição, também com 4 pontos conquistados. O critério de gols marcados favoreceu a seleção estadunidense.

PRÓXIMOS JOGOS

As duas seleções voltam a entrar em campo na próxima terça-feira (01), às 04h. Os Estados Unidos vai enfrentar Portugal, no Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia, enquanto a Holanda encara o Vietnã, no Forsyth Barr Stadium, em Dunedin, também em território neozelandês. Os jogos serão simultâneos, pois são válidos pela última rodada da fase classificatória.