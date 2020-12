Em busca do acesso, Floresta inicia nova batalha na Série D contra o Juventude/MA

O sonho de acesso do Floresta à Série C do Campeonato Brasileiro de 2021 inicia nova fase hoje, às 15h30, no estádio Pinheirão, no Maranhão. O desafio é frente ao Juventude Samas, em confronto de ida das oitavas de final da 4ª divisão nacional.

Antes mesmo da bola rolar, o Verdão da Vila Manoel Sátiro repete feito histórico da última temporada, quando também avançou a essa etapa do mata-mata. Na ocasião, foi eliminado para o Jacuipense, em roteiro que deve ser evitado.

Mais experiente na competição, o clube preparou trabalhos preventivos ao longo da semana a fim de diminuir a fadiga do elenco. A atividade final ocorreu ontem na cidade de Bacabal, distante 60km de São Mateus, no interior maranhense.

"Na medida que você tem jogos do mata-mata, às vezes 10 minutos de distração pode tirar uma classificação. Foi importante a gente vencer este mata-mata (da 2ª fase), porque sabíamos da dificuldade”, analisou o técnico Leston Júnior.

Na etapa anterior, a equipe alviverde superou o Itabaiana/SE por placar agregado de 4 a 3. A demonstração de força surge desde a fase de grupos, quando conseguiu vaga antecipada nas eliminatórias através da 3ª posição na Chave 3.

Legenda: Lobo da Vila garantiu classificação diante do Itabaiana no fim de semana Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta EC

Bom desempenho

Na competição, soma 58,3% de aproveitamento em 16 exibições. A equipe registra 26 gols marcados e 16 sofridos. E o poder mental é um dos trunfos da equipe: contra o próprio adversário sergipano, por exemplo, perdia por dois de diferença e foi buscar o empate no segundo tempo.

Para o confronto, a comissão técnica tem todo o grupo disponível. A baixa mesmo é o auxiliar Fernando Alves, que solicitou desligamento às vésperas do próximo duelo para defender o Clube de Regatas Brasil (CRB) na Série B do Brasileiro.

A tendência é manutenção do esquema 4-5-1, com Flávio Torres avançado. Na organização defensiva, aposta em blocos compactos e pressão a partir do meio-campo para acionar o contra-ataque em velocidade através de peças como Luís Soares.

Pela chance de atuar na Arena Castelão no segundo jogo, a equipe busca retornar do Maranhão sem desvantagem. Longe dos domínios na Série D, o Verdão bateu Salgueiro (0 x 1) e Guarany de Sobral (0 x 2).

Juventude

O Peixe Poraquê atravessa um momento crescente na história do clube. Debutante na competição, conseguiu vaga no mata-mata após classificação na última rodada do Grupo 2. Na 2ª fase, segurou o Bragantino/PA e eliminou o rival fora de casa após disputa de pênaltis.

Com confiança, o goleiro Matheus, destaque da equipe, ressaltou a importância de enfrentar o Floresta. “O grupo está focado em buscar a classificação. Nosso primeiro pensamento é na partida dentro de casa, de fazer um bom jogo e construir o resultado. É um jogo de 180 minutos”, afirmou.

Campeão da Série B do Maranhão, o Juventude não conta com os volantes Doda, suspenso, e Rômulo, com Covid-19. O meia Márcio Diogo e o atacante Alexssandro estão lesionados. Em contrapartida, o meia-atacante Hiltinho retorna depois de se recuperar do novo coronavírus.

Ficha técnica

Série D do Brasileiro - Oitavas

Estádio Pinheirão, em São Mateus/MA

20 de dezembro - 15h30

Juventude Samas: Mateus; Vivico, Dedé, Anderson Alagoano e Chico Bala; Cleyton, Ancelmo, Vinícius Vargas e Anderson; Índio Potiguar e Naôh. Técnico: Leandro Campos.

Floresta: Douglas Dias; Ronaldo, Eduardo Moura, Willian Goiano e Fábio Alves; Jô, Marconi e Ítalo Henrique; Deysinho, Luís Soares e Flávio Torres. Técnico: Leston Júnior.

Árbitro: Ivan da Silva / AM