Em boa fase no Fortaleza, Pikachu visita Paysandu, seu ex-clube e diz: 'Até breve'

O Fortaleza está em Belém do Pará, onde amanhã enfrenta o Àguia da Marabá pela Copa do Brasil, às 19h30 no Mangueirão. O Leão, realizou treino de apronto no CT do Paysandu, e na ocasião, o meia leonino Yago Pikachu, que é paraense e foi revelado pelo Papão, recebeu o carinho da torcida e dirigentes do bicolor, gravando um vídeo para as redes socias do Papão.

Ele, que ganhou uma camisa oficial do Papão, deixou um 'até breve' para a torcida, esperançosa quanto a seu retorno ao clube.

"Muito feliz de poder estar voltando aqui depois de muito tempo. Vim no treinamento de hoje, revi alguns amigos, conheci as estruturas do clube. Até breve".

Olha quem tá por aqui! 🤩

Bom te ver, cria! Volte sempre!⚡️💙🐺 @YagoPikachu02



🎥 Vitor Castelo/Paysandu | #OMaiorCampeãodaAmazônia pic.twitter.com/NCOCSV8gh8 — Paysandu Sport Club (@Paysandu) April 25, 2023

Idolo nos dois clubes

Pikachu chegou ao Paysandu em 2012 e jogou 4 temporadas no clube. Sâo 213 partidas e 62 gols marcados, além de um título estadual e dois acessos no Campeonato Brasileiro.

No Fortaleza, o meia já fez 119 partidas, fez 34 gols e 21 assistências em três temporadas (2021-2022-2023), somando os títulos de Tricampeão Cearense e Campeão da Copa do Nordeste 2022, marcando o gol do título da competição regional.

Grande vantagem

O Leão tem grande vantagem para o duelo com o Àguia. Após a vitória por 6 a 1 na ida no Castelão, o Tricolor pode até perder por 4 gols de diferença que avança para as Oitavas de Final.