Em apresentação, Emmanuel Martínez fala sobre importância de Vojvoda na negociação ‘faz a diferença’

Na tarde desta terça-feira (16), o Fortaleza convocou uma coletiva de imprensa para apresentar o meio campista Emmanuel Martínez, novo reforço do Leão para a temporada de 2024. Em uma de suas falas o atleta disse que uma conversa com o treinador Juan Pablo Vojvoda foi determinante para sua tomada de decisão.

“Em uma semana tomei a decisão, porque vi muito interesse. Tudo isso aconteceu com jogos no meio, e assim vi muito interesse. É um clube diferenciado em pequenas coisas que não são pequenas, são grandes. A fala com Vojvoda foi boa, ele demonstrou interesse e foi sincero e disse que eu teria que brigar por uma vaga com meus companheiros que têm um nível alto, por isso que o Fortaleza conseguiu tudo que conseguiu. Isso faz a diferença, saber que o treinador precisa de você. É o que aconteceu comigo” disse

Vindo do América-MG, o argentino falou sobre o processo de adaptação que deve ter no Tricolor do Pici, mas deixou claro que nos times que passou antes não teve dificuldades com isso e que ‘esse período foi pequeno’.

“Esse período de adaptação é normal, mas quase sempre que cheguei em algum time esse período foi pequeno. Acredito que aqui também vai ser pequeno. Treinei sempre normal, fiz uma boa pré-temporada no Atlético-MG, não sofro coisas graves. Estou com muita vontade de jogar e ajudar o time. Treinei normal, agora é pegar o ritmo de jogo para ficar equiparado com todos. Sei que aqui tem muitos jogos, Fortaleza está em muitas competições, se não for amanhã, mas vai ser em breve. Seja em campo ou fora, vou ajudar os companheiros”

Martínez ainda não entrou em campo no ano de 2024 e ainda não teve o seu nome registrado no BID.

Próximo jogo do Leão

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (17) às 20 horas (horário de Brasília), diante do Cruzeiro na Arena Castelão, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2024.