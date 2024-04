Betão deixa cargo nas categorias de base do Fortaleza e acerta com o Náutico

O Fortaleza comunicou nesta segunda-feira (15), a saída de Betão do cargo de coordenador técnico de perfomance das categorias de base do clube. O Leão informou que o executivo aceitou proposta de assumir o cargo de diretor técnico do Futebol Profissional do Náutico-PE e optou por se desligar do Leão do Pici.

Assim, o Departamento de Formação já trabalha com possíveis nomes para assumir a Coordenação Técnica de Perfomance, responsável pelas categorias Sub-16, Sub-17 e Sub-20.

Por fim, o Fortaleza agradeceu o período de Betão no clube, que ocupava o cargo desde 27 de setembro de 2023. "Dessa forma, o Tricolor agradece todo o empenho, a entrega e o trabalho, além de desejar sucesso ao novo ciclo".

Náutico publica nota

O Clube Náutico Capibaribe anunciou a contratação do Betão também nesta segunda-feira (15).

"O profissional estava no Fortaleza, onde era coordenador técnico das categorias de base, e vem com a missão de comandar e profissionalizar ainda mais o departamento de futebol do clube, tanto masculino quanto feminino. Seja bem-vindo!".