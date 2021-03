Em alta no Basel, Arthur Cabral comenta sobre suposto interesse de Chelsea e Manchester United

A fase do atacante Arthur Cabral no futebol europeu é excelente. Com 16 gols marcados em 27 jogos, o atacante do Basel-SUI é o brasileiro que mais marcou gols nesta temporada na Europa. Ao todo, somando as temporadas anteriores, balançou as redes 34 vezes em 66 partidas. Números expressivos, e que chamam atenção de outros clubes do futebol mundial.

Tanto é que recentemente o atleta de 22 anos, revelado no Ceará, teve o nome especulado em grandes clubes do cenário europeu, como os ingleses Chelsea e Manchester United.

Nesta quarta-feira (31), em entrevista ao canal Vozão On, o jogador falou sobre a situação.

"Eu fujo um pouco, mas falo sobre esses assuntos. Essas coisas realmente não chegam muito até mim. Em um grupo de WhatsApp, chegou essa notícia, não sei quem publicou, de que o Manchester United estava interessado em mim. Há um mês atrás rolou uma notícia que o Chelsea estava interessado. É algo que eu tento manter longe. Eu penso só no meu futebol. Essas coisas ficam para meus empresários mesmo e eu foco nas quatro linhas", desconversou Arthur, garantindo foco no momento atual.

Legenda: Arthur tem se destacado no Basel Foto: Divulgação/Basel

No Campeonato Suíço, o Basel está na terceira posição, com 36 pontos, 21 atrás do Young Boys, primeiro colocado. Mas Arthur Cabral vive ótimo momento individual. Ele lidera a artilharia do torneio, com 14 gols marcados. Para o atacante, o desempenho pelo clube europeu superou as expectativas traçadas por ele próprio.

"Aqui no Basel a gente vive um momento difícil, então não posso estar pensando pra onde eu vou, e sim em jogar um bom futebol aqui, pra gente revirar essa situação. Estar fazendo gol. Tô brigando por artilharia, então estou muito focado nessas coisas para quando realmente eu for sair no Basel, independente de onde for, possa deixar meu nome escrito na história", afirmou.

Legenda: Arthur Cabral é uma das principais revelações do Ceará Foto: JL Rosa