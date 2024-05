Ele volta? Aproveitamento e média de gols do Ceará aumentam com Erick Pulga; veja comparativo

O atacante Erick Pulga viajou com o grupo do Ceará para o jogo contra o Novorizontino, nesta sexta-feira (10), às 19 horas no interior paulista, pela 4ª rodada da Série B. O jogador, que estava no DM por lesão na coxa, é uma das esperanças do Vovô para finalmente conseguir a 1ª vitória na Série B. Em 16 jogos este ano, Pulga marcou 9 gols e deu 3 assistências.

E se depender dos números de Pulga no Vozão, o torcedor alvinegro pode ficar confiante. Com ele em campo, o Vovô tem 54,1% de aproveitamento dos pontos e média de praticamente 2 gols por jogo. Com ele em campo, o Vovô marcou 30 gols em 16 jogos, média de 1,9 por jogo.

Já sem o atacante, o aproveitamento do Vozão cai drasticamente, para 44,4%, assim como a média de gols marcados: 1 por jogo.

Pulga não joga desde a estreia da Série B contra o Goiás, no dia 20 de abril. De lá pra cá, o Vovô entrou em campo 3 vezes e não venceu. Perdeu para o Mirassol fora de casa por 3 a 2, pela Série B, para o CRB por 1 a 0 para a Copa do Brasil, e empatou em 2 a 2 com o CRB no PV pela Série B.

Comparativo

Ceará com Erick Pulga

16 jogos

6 vitórias

8 empates

2 derrotas

30 gols marcados (1,9 por jogo)

54,1% de aproveitamento



Ceará sem Erik Pulga

2 vitórias

2 empates

2 derrotas

6 gols marcados (média de 1 por jogo)

44,4% de aproveitamento