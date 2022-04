Edson Cariús termina como artilheiro do Campeonato Cearense 2022

O Ferroviário ficou na semifinal e não conquistou o título no Campeonato Cearense 2022, mas o atacante Édson Cariús venceu um prêmio que pode se orgulhar. O camisa 9 sacramentou o título de artilheiro do Estadual nesta temporada. Com a camisa do Ferroviário, o centroavante marcou nove gols na competição.

Não é a primeira vez o jogador conquista este feito. Em 2019, Cariús também foi o artilheiro do Estadual, com 10 gols. Naquele ano, ele também defendia o Tubarão da Barra.

Cariús é o primeiro jogador do Ferroviário a conquistar a artilharia do estadual em duas edições.

Fico feliz de estar conquistando mais uma artilharia com a camisa do Ferroviário, a segunda. Um clube que abriu as portas pra mim, que me deu oportunidade e acreditou. Sou muito feliz aqui, onde já conquistei alguns títulos, artilharia… Estou prestes a completar 100 jogos também, isso é muito importante.”, disse o jogador.

Confira o ranking de artilheiros do Campeonato Cearense 2022:

Edson Cariús (Ferroviário): 9 gols Ari (Atlético-CE) e Romário (Iguatu): 7 gols Otacílio Marcos (Iguatu) e Edson (Pacajus): 6 gols Vanderlan e Vitinho (Caucaia): 5 gols Andson (Atlético-CE), Yago Pikachu (Fortaleza), Davi (Iguatu), Dudu (Maracanã), Índio (Maracanã): 4 gols