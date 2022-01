Edson Cariús fica no Ferroviário após assinar contrato direto com o Tubarão da Barra

Edson Cariús é do Ferroviário. E agora de fato e de direito. Livre do vínculo com o Fortaleza, que o havia emprestado para o Tubarão da Barra no fim da temporada 2021, o atacante assinou contrato direto com o clube coral.

O atual vínculo está datado até o fim do Campeonato Cearense com possibilidade de renovação até o fim do ano. Cariús tenta recuperar a boa fase após uma temporada abaixo das expectativas. Ele marcou apenas 3 gols em 13 jogos pelo Ferrão no ano passado. Pelo Remo, outro clube que defendeu, marcou apenas duas vezes.

Artilheiro histórico do Ferrão

Legenda: Edson Cariús foi um dos grandes destaques do Ferroviário nos últimos anos Foto: arquivo / SVM

Mas o histórico do jogador pelo Ferroviário é impossível de apagar. Segundo contas do clube, foram 51 gols em 78 partidas, obtendo uma das melhores médias de gol da história coral. Ele defendeu o Ferrão em 2018, 2019, 2021 e agora vai para 2022.

Além de campeão e artilheiro da Série D de 2018, com 11 gols, foi também campeão e artilheiro da Taça Fares Lopes 2018, com 5 gols, campeão da Taça dos Campeões Cearenses 2019, e artilheiro do Campeonato Cearense 2019, com 10 gols.

FICHA DE ÉDSON CARIÚS

Nome: José Edson Barros da Silva

Nascimento: 12/10/1988 (33 anos)

Naturalidade: Cariús/CE

Clubes: Ferroviário, Remo, Al-Jabalain (Arábia Saudita), Fortaleza-CE, CRB, Floresta, Uniclinic, Alto Santo, Sousa, Iguatu, Coruripe, Quixadá e Barbalha