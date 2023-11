Édson Cariús acerta com time da Série C para 2024; veja detalhes

Édson Cariús vai jogar no Rio Grande do Sul. O atacante, que é idolo do Ferroviário, assinou contrato com o Ypiranga, de Erechim, que disputa a Série C. Na equipe gaúcha, Édson será concorrente do Ferrão na disputa do campeonato nacional.

Nas redes sociais, o Canarinho anunciou Cariús com uma referência para o vestiário do destacou que o centroavante será o camisa 9 da equipe em seu ano de centenário.

Em 2023, Cariús passou pela Portuguesa-RJ na disputa do Campeonato Carioca, pelo Tacuary, do Paraguai, onde chegou a disputar inclusive a Copa Sul-Americana, e pelo Botafogo-SP, disputando a Série B. Ao todo, somando os números nos três clubes, foram 43 jogos, sete gols e três assistências.

PASSAGEM NO FERRÃO

Cariús tem passagem por diversos times cearenses, incluindo Fortaleza e Floresta, que também está na Série C, mas, sem dúvidas, a mais marcante é pelo Ferroviário.

No Tubarão, o atacante realizou exatos 100 jogos e marcou 50 gols. Ele fez parte do processo de reconstrução do time coral e foi peça fundamental na campanha do primeiro título brasileiro em 2018.