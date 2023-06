Dorival Júnior é cotado para assumir a Seleção Brasileira, diz jornalista

O treinador de futebol Dorival Júnior, atualmente à frente do São Paulo, tornou-se um dos principais candidatos para assumir o comando da Seleção Brasileira, podendo ocupar a vaga deixada por Tite após a Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar. A informação é do jornalista Samir Carvalho e foi divulgada no UOL Esporte.

De acordo com Carvalho, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou uma reunião com Dorival e deseja ouvir do treinador um projeto para a Seleção Brasileira, por mais que ainda não haja qualquer proposta oficial da entidade para o treinador. Segundo a reportagem, o nome do treinador tem ganhado força nos bastidores da Amarelinha.

Natural de Araraquara (SP), Dorival Silvestre Júnior tem 61 anos e atualmente é o treinador do São Paulo, equipe que assumiu ainda em 2023. Em sua vasta trajetória pelo futebol brasileiro, Dorival também acumula passagens por Vasco, Santos, Flamengo e Ceará.

Legenda: Técnico Dorival Junior no Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

Desde que assumiu o São Paulo na temporada de 2023, ocupando a vaga deixada por Rogério Ceni, Dorival Júnior já comandou a equipe em 13 partidas, conquistando sete vitórias e melhorando o desempenho do Tricolor Paulista.