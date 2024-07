Diego Hypólito se engasga ao vivo em transmissão da Globo e recebe ajuda de colega

O ex-ginasta brasileiro, medalhista nos Jogos Olímpicos Rio-2016, Diego Hypólito, engasgou enquanto comentava as classificatórias da ginástica artística neste último domingo (28), nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O ex-atleta, que atualmente atual como comentarista da TV Globo, teve que ser ajudado pela ex-ginasta Daiane dos Santos, que também está atuando como comentarista da emissora.

O fato aconteceu enquanto Diego comentava a apresentação da ginasta Flávia Saraiva nas barras assimétricas. “Foi uma série muito boa, vai dar uma boa nota para a equipe, ajudar no individual geral. Em todas as classificações possíveis, mas talvez não para a final desse aparelho”, disse.

Durante o comentário, o ex-atleta tentou continuar com seu raciocínio, mas, devido ao engasgo e as tosses, acabou tendo o microfone cortado até ser ajudado por Daiane, que prontamente interveio, completando o comentário do colega: “Vai ajudar bastante para a classificação da Flávia na final”. Internautas, que acompanhavam a transmissão, repercutiram o fato inusitado nas redes sociais.