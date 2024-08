Videocast 'Alma em Jogo', com Alberto Bial, estreia na TV Diário e Jogada; assista ao 1º episódio

Estreou nesta quarta-feira (21), na editoria Jogada, do Diário do Nordeste, o videocast "Alma em Jogo". Apresentado pelo esportista Alberto Bial, o videocast trará semanalmente entrevistas exclusivas com grandes personalidades do esporte. Entre os convidados confirmados estão Shelda, medalhista olímpica no vôlei de praia; Felipe Ribeiro, jogador da Liga Nacional de Basquete; Halder Gomes, cineasta; e Tancredo Menezes, técnico de basquete da Unifor.

"Alma em Jogo é uma percepção que tenho a partir do Basquete e o esporte em geral quando extraímos um sentimento maior do que durante uma vida comum. Isabel Salgado e eu tivemos a ideia de fazer um videocast tratando de assuntos mais sensíveis e com suavidade mas buscando nas profundezas de nosso eu interior sensações e emoções colocando a Alma no Jogo", disse Alberto Bial, idealizador do projeto.

ASSISTA AO VIDEOCAST:

O videocast "Alma em Jogo" será exibido no YouTube todas as quartas-feiras e, na TV Diário, às 23h30, com reprise aos domingos, às 15h.

Serviço:

Videocast 'Alma em Jogo'

YouTube: Quartas-feiras

TV Diário: Quartas-feiras, às 23h30, com reprise aos domingos, às 15h