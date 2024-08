Destaque nas Olimpíadas, veja onde praticar ginástica rítmica e artística no Ceará

As ginásticas artísticas e rítmicas do Brasil fizeram história nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Nesta edição dos Jogos, a ginasta artística Rebeca Andrade foi o grande destaque do Time Brasil, tendo conquistado três medalhas individuais nos Jogos, sendo: um ouro e duas pratas.

Com as conquistas, Rebeca se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil na história, mas os recordes não foram somente dela. Em Paris, o Brasil conquistou, pela primeira vez, uma medalha olímpica na disputa por equipes, com as ginastas: Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares.

Já na ginástica rítmica o Time Brasil também foi histórico, tendo chegado a sua primeira final olímpica da categoria com a ginasta Barbara Domingos. Já a equipe feminina da modalidade também fez sua melhor participação na história dos Jogos, ficando a uma posição de ir para a final por equipes — muito por conta de uma lesão, em uma das atletas, que comprometeu a apresentação da equipe na Classificatória.

Com o aumento na busca pelo esporte, a Federação local tem buscado fortalecer seus pontos de atividades e ensino na prática da modalidade.

GINÁSTICA RÍTMICA

No Ceará, existem algumas escolas que oferecem turmas para a modalidade. As pessoas que se interessam pelo esporte podem procurar escolas de esportes especialistas em ginástica rítmica, ou em alguns projetos sociais.

“Geralmente se iniciam no esporte quando criança, a partir dos 3 anos — já existem turmas focadas na ginástica lúdica. E, a partir dos 7 anos, a parte técnica — os movimentos mais específicos — vão sendo trabalhados, até chegar em possíveis competições e Festivais”, disse a diretora da IBP Ginástica Rítmica, Bárbara Palomares.

Segundo ela, para praticar o esporte é preciso gostar de movimentos dinâmicos, música, novidades e desafios constantes, tendo me vista que a modalidade está sempre em evolução e sempre surpreendendo com novas possibilidades de movimento.

Legenda: Para praticar o esporte é preciso gostar de movimentos dinâmicos, música, novidades e desafios constantes, tendo me vista que a modalidade está sempre em evolução Foto: Imagem/Josuel Matheus Matias

Contudo, não é só para crianças e adolescentes que o esporte é feito. Também existem turmas separadas para adultos, já que o repertório motor, experiências com movimentos, e todo psíquico e cognitivos são distintos para adultos e crianças. Para iniciar, as escolas que oferecem a modalidade tem os materiais (bola, fita, corda, arco) disponíveis para a prática das alunas no momento da aula.

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Apesar da visibilidade da ginástica brasileira ter melhorado ao longo dos anos, há muitas coisas que carecem de atenção. O baixo incentivo financeiro para o esporte, somado ao pequeno número de profissionais capazes de explorar o potencial da ginástica, faz com que seja necessário valorizar, ainda mais, a ginástica nacional.

Legenda: Ao contrário do imaginário da população, a ginástica artística não é resumida as acrobacias Foto: Imagem/Josuel Matheus Matias

Ao contrário do imaginário da população, a ginástica artística não é resumida as acrobacias. Segundo a mestra em Educação Física e diretora da Gaia Escola de Ginástica, Ângela Cristina Freire Alexandre, a ginástica é um esporte de amizade, de superação e companheirismo, sendo um esporte completo e pode ser praticada por todos.

“Na nossa escola os alunos apresentam idades compreendidas entre os 3 e os 12 anos, já que a prática desta modalidade deve iniciar-se bastante cedo. Dispomos assim de várias turmas de formação geral para crianças a partir dos 4 anos até aos 12 anos. A ginástica é para todos! A ginástica não é só fazer acrobacias! A ginástica é um esporte de amizade, de superação e companheirismo. Permite fortalecer várias emoções. A ginástica é sem dúvida um esporte completo e pode ser praticada por todos”, afirmou Ângela.

Segundo ela, as turmas são divididas por níveis de desenvolvimento, respeitando sempre o ritmo de aprendizagem de cada aluno, sendo este ritmo separado em várias etapas, de acordo com a idade e capacidades específicas dos alunos.

SAIBA ONDE PRATICAR O ESPORTE NO CEARÁ

Associação Estação da Luz – Eusébio – Ginástica Rítmica

– Eusébio – Ginástica Rítmica Associação Valentes de Davi – Fortaleza – Ginástica Rítmica

– Fortaleza – Ginástica Rítmica BNB Clube de Fortaleza – Fortaleza – Ginástica Rítmica

– Fortaleza – Ginástica Rítmica Colégio Dáulia Bringel – Fortaleza – Ginástica Rítmica

Fortaleza – Ginástica Rítmica Colégio Domun – Juazeiro do Norte – Ginástica Rítmica

– Juazeiro do Norte – Ginástica Rítmica Colégio Nova Dimensão – Fortaleza – Ginástica Rítmica

– Fortaleza – Ginástica Rítmica Colégio Santa Cecília – Fortaleza – Ginástica Rítmica

– Fortaleza – Ginástica Rítmica Escola de Ballet Nocturno – Fortaleza – Ginástica Rítmica

– Fortaleza – Ginástica Rítmica Escola de Ginástica Rítmica Ana Carla Lôbo – Fortaleza – Ginástica Rítmica

Fortaleza – Ginástica Rítmica GAIA Escola de Ginástica – Fortaleza – Ginástica Artística e Ginástica Rítmica

– Fortaleza – Ginástica Artística e Ginástica Rítmica Ginasticando – Sobral – Ginástica Rítmica

– Sobral – Ginástica Rítmica Gym Life – Fortaleza – Ginástica Rítmica

– Fortaleza – Ginástica Rítmica IADE/Universidade Estadual Vale do Acaraú – Sobral – Ginástica Para Todos

– Sobral – Ginástica Para Todos Instituto Bárbara Palomares – Fortaleza – Ginástica Rítmica

– Fortaleza – Ginástica Rítmica IEFES/Universidade Federal do Ceará – Fortaleza – Ginástica Para Todos

– Fortaleza – Ginástica Para Todos Kgym – Fortaleza – Ginástica Rítmica

– Fortaleza – Ginástica Rítmica Maestria – Escola de Ginástica Rítmica – Fortaleza – Ginástica Rítmica

– Fortaleza – Ginástica Rítmica Projeto Sonho em Movimento – Fortaleza – Ginástica Rítmica

– Fortaleza – Ginástica Rítmica Rysc – Escola de Ginástica Rítmica – Fortaleza – Ginástica Rítmica

*Sob supervisão de João Bandeira Neto.