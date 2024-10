Deportivo Cali x Independiente Dragonas pela Taça Libertadores Feminina: horário e onde assistir

A Taça Libertadores Feminina de 2024 ganha novo capítulo decisivo neste domingo (13), com os confrontos das quartas de final. Às 20h, Deportivo Cali-COL e Independiente Dragonas-EQU se enfrentam no estádio Carfem, no Paraguai, país-sede da competição continental, em partida única.

Na fase de grupos, a equipe colombiana avançou na liderança do Grupo D, com três vitórias e 100% de aproveitamento, superando Alianza Lima-PER, Guaraní-PAR e Santiago Morning-CHI. Já o Independiente Dragonas-EQU ficou em 2º do Grupo C, se classificando só atrás do Santa Fé-COL.

A Conmebol anunciou que o campeão receberá prêmio de US$ 2 milhões. O vice embolsa US$ 600 mil, enquanto o 3º colocado ganha US$ 250 mil. Por participação, cada clube já obteve US$ 50 mil.

Onde assistir

A Taça Libertadores feminina de 2024 é transmitida no Brasil através dos canais SporTV, Band Sports e Pluto TV, além da CazéTV e do Goat, ambos no YouTube.

Prováveis escalações

Deportivo Cali-COL | Jimena Ospina; Liz Osorio, Yessica, Kelly Caicedo e Kelly Ibarguen; Ledys, Juana Ortegón e Daniella Castellanos; Greicy Landázury; Michelle Vasquez e Ingrid Guerra. Técnica: María Pry.

Independiente Dragonas-EQU | Andrea Vera; Analiz Zambrano, Hilda Riveros e Mayerli; Karen Litardo, Tabi Roldan, Larissa Nunes, Yaritza e Emily Arias; Naomy Briones e Nayely Bolanõs. Técnico: Gustavo Pineda.

